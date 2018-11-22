Таиланд еще не ввел безвиз для украинцев

В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь, отметили в украинском посольстве.

Посольство Украины в Таиланде подтверждает, что правительство этой страны приняло решение об отмене визовых требований для граждан Украины, прибывающих в Таиланд с туристической целью на срок до 30 суток.

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В то же время дипломаты отрицают немедленное вступление этого решения в силу.

«В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь. О конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будем информировать дополнительно – следите за новостями на нашей странице в социальной сети Facebook», – указало посольство.