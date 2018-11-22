Таиланд еще не ввел безвиз для украинцев
15:59, 22 ноября 2018Новости туризма
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В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь, отметили в украинском посольстве.
Таиланд \ REUTERS
Посольство Украины в Таиланде подтверждает, что правительство этой страны приняло решение об отмене визовых требований для граждан Украины, прибывающих в Таиланд с туристической целью на срок до 30 суток.
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В то же время дипломаты отрицают немедленное вступление этого решения в силу.
«В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь. О конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будем информировать дополнительно – следите за новостями на нашей странице в социальной сети Facebook», – указало посольство.
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