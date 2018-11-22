"Падающая" Пизанская башня постепенно выпрямляется - ученые

За последние 20 лет наклон башни уменьшился на 4 сантиметра.

Пизанская башня, известная во всем мире своим наклоном, постепенно выпрямляется.

Группа ученых, наблюдающих за восстановительными работами, заметили, что достопремичательность "стабильно и очень медленно сокращает наклон", сообщает BBC.

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57-метровый средневековый памятник за последние 20 лет выпрямился на 4 см.

В 1990 году излюбленная туристами достопремичательность была закрыт для публики впервые за 800 лет из-за опасений, что она может быть на грани разрушения. В то время вершина башни отклонялась на 4,5 м от вертикали.

Международный комитет, возглавляемый польским экспертом профессором Микеле Джамиолковски, работал над его стабилизацией в период с 1993 по 2001 год. Их усилиями наклон был исправлен на 45 сантиметров, что обошлось в 200 миллионов фунтов.

Пользователи в соцсетях шутят, что уменьшить наклон удалось благодаря туристам, которые делают фото, якобы поддерживая башню.

Heard the leaning tower of Pisa is straightening itself out and not to snitch on myself but i may be part of the reason why *Drum beat*. pic.twitter.com/QccjRtUV4a — Guatemama (@sepasatriste) 22 ноября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, в Риме запретили купаться в фонтанах и наряжаться в центурионов.