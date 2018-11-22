цей матеріал доступний українською

"Падающая" Пизанская башня постепенно выпрямляется - ученые

15:22, 22 ноября 2018
Новости туризма
333 0
Пизанская башня начала выпрямляться / фото mikhail.krivyy.com

Группа ученых, наблюдающих за восстановительными работами, заметили, что достопремичательность "стабильно и очень медленно сокращает наклон", сообщает BBC.

Читайте такжеНазван самый зависимый от туризма город мира

57-метровый средневековый памятник за последние 20 лет выпрямился на 4 см.

В 1990 году излюбленная туристами достопремичательность была закрыт для публики впервые за 800 лет из-за опасений, что она может быть на грани разрушения. В то время вершина башни отклонялась на 4,5 м от вертикали.

Международный комитет, возглавляемый польским экспертом профессором Микеле Джамиолковски, работал над его стабилизацией в период с 1993 по 2001 год. Их усилиями наклон был исправлен на 45 сантиметров, что обошлось в 200 миллионов фунтов.

Пользователи в соцсетях шутят, что уменьшить наклон удалось благодаря туристам, которые делают фото, якобы поддерживая башню.

Как сообщал УНИАН, в Риме запретили купаться в фонтанах и наряжаться в центурионов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Италия#достопримечательности