В Риме теперь нельзя купаться в фонтанах и наряжаться в центурионов

Теперь в Риме запрещено пить ночью, купаться в фонтанах, а также ходить по городу в костюме центуриона.

В Риме вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещено распивать алкоголь в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться в командиров центурий.

Теперь каждый, кто будет ходить по городу в таком одеянии, заплатит штраф в размере 400 евро. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на The Loсal.

За распитие алкоголя после 22 часов нарушителям грозит штраф в 150 евро, а продавец алкоголя будет наказан на 280 евро. Размер штрафов за купание в фонтанах может составлять до 900 евро.

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Многие годы Рим ужесточал меры в отношении костюмированных "гладиаторов" (в действительности наряд в большинстве случаев соответствовал одежде центуриона) из-за чрезмерной назойливости.

В эпоху Римской империи центурионы руководили крупными войсковыми подразделениями. В легионе было 60 центурионов.

Ранее сообщалось, что власти Венеции ограничат число туристов в городе. Кроме того, введут для них "ночной сухой закон".