В Риме теперь нельзя купаться в фонтанах и наряжаться в центурионов
В Риме вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещено распивать алкоголь в ночное время, купаться в фонтанах, а также наряжаться в командиров центурий.
Теперь каждый, кто будет ходить по городу в таком одеянии, заплатит штраф в размере 400 евро. Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на The Loсal.
За распитие алкоголя после 22 часов нарушителям грозит штраф в 150 евро, а продавец алкоголя будет наказан на 280 евро. Размер штрафов за купание в фонтанах может составлять до 900 евро.
Читайте такжеРимские каникулы: какие места следует обязательно посетить в Вечном городе (фоторепортаж)
Многие годы Рим ужесточал меры в отношении костюмированных "гладиаторов" (в действительности наряд в большинстве случаев соответствовал одежде центуриона) из-за чрезмерной назойливости.
В эпоху Римской империи центурионы руководили крупными войсковыми подразделениями. В легионе было 60 центурионов.
Ранее сообщалось, что власти Венеции ограничат число туристов в городе. Кроме того, введут для них "ночной сухой закон".