МАУ меняет правила перевозки ручной клади

Новые правила перевозки ручной клади начнут действовать для пассажиров МАУ, которые будут покупать билеты с 1 ноября с датой вылета, начиная с 15 января.

Авиакомпания МАУ с 15 января на всех своих рейсах меняет нормы перевозки ручной клади.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МАУ. "Любые дополнительные вещи или аксессуары, как, например, ноутбук, пресса для чтения, фотоаппарат, портплед, товары "duty free", личные документы и пр. должны быть размещены внутри ручной клади, разрешенной к перевозке в соответствии с нормами, установленными этими правилами и условиями", - говорится в сообщении.

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Так, пассажиры, которые приобрели билеты, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Пассажиры, купившие билеты по тарифу, предусматривающему перевозку зарегистрированного багажа, и пассажиры премиум-эконом-класса обслуживания на дальнемагистральных рейсах смогут взять с собой в салон 2 места ручного багажа: 1 место весом до 7 кг и размерами до 55х40х20 см и 1 место весом до 5 кг и размерами до 40х30х10 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

Для бизнес-класса среднемагистральных рейсов доступны два места ручной клади: место весом до 12 кг и размерами не более 55х40х20 см плюс место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, а также верхняя одежда и зонтик.

Для бизнес-класса дальнемагистральных рейсов доступны три места ручной клади: два места общим весом до 15 кг и размерами не более 55х40х20 см каждое и одно место весом до 5 кг и размерами не более 40x30x10 см, а также верхняя одежда и зонтик.

Как сообщал УНИАН, в период летней навигации 2019 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» расширит географию полетов в Юго-Восточной Европе и приступит к выполнению собственных прямых рейсов в Измир (Турция), Софию (Болгария) и Бухарест (Румыния).