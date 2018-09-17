МАУ в следующем году открывает три новых маршрута

Также в период летней навигации МАУ планирует увеличить интенсивность полетов на нескольких уже существующих направлениях.

В период летней навигации 2019 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» расширит географию полетов в Юго-Восточной Европе и начнет выполнять собственные прямые рейсы в Измир (Турция), Софию (Болгария) и Бухарест (Румыния).

Как отмечает пресс-служба авиакомпании, полетов из Киева в Софию и Бухарест запланирован на начало летнего сезона – 31 марта 2019 года, а добраться из Киева в Измир пассажиры смогут, начиная с 15 июня 2019 года. Билеты можно приобрести на сайте, в кассах и контактном центре авиакомпании МАУ, а также специализированных агентствах.

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В частности, полеты из Киева в Софию будут выполняться ежедневно на региональных самолетах Embraer-145. В то же время на маршрутах Киев-Измир и Киев-Бухарест будут использоваться среднемагистральные воздушные суда Boeing 737-800 Нового поколения.

Минимальная цена перелета в одну сторону с учетом налогов и сборов составит 591 гривну при условии заблаговременного бронирования.

Также в период летней навигации МАУ планирует увеличить интенсивность полетов на уже существующих направлениях. В частности, с 31-го марта 2019 года рейсы между Киевом и Днепром будут выполняться три раза в день, между Киевом и Одессой – три раза в день, между Киевом и Будапештом – два раза в день.

«Планы авиакомпании на 2019 год предусматривают дальнейшее расширение географии полетов. Благодаря новым рейсам украинцы получат возможность посетить Болгарию, Румынию, а также открыть для себя новые уголки Турции. В свою очередь, иностранные пассажиры смогут посетить Украину или воспользоваться широкой маршрутной сетью МАУ с рейсами в города Европы, Азии, Ближнего Востока и Северной Америки с удобной пересадкой в Международном аэропорту «Борисполь», - отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, с июня 2018 года МАУ возобновила прямые рейсы между Киевом и Торонто.