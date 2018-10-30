В Индии возвели самую высокую статую в мире (фото, видео)
15:45, 30 октября 2018Новости туризма
514 0
Она получила название статуя Единства.
REUTERS
В индийском штате Гуджарат построили самую высокую статую в мире. Она называется статуя Единства.
Монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м.
REUTERS
Статую установили в честь Валлабхаи Пателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство.
REUTERS
Статуя – любимое детище премьера Индии, Нарендры Моди. Ее возвели за пять лет. Проект критикуют за высокую стоимость – $430 млн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter