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В Индии возвели самую высокую статую в мире (фото, видео)

15:45, 30 октября 2018
Новости туризма
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REUTERS

Монумент выше, чем статуя Христа в Бразилии (38 м) и статуя Свободы в США (93 м), его высота составляет 182 м.

REUTERS

Статую установили в честь Валлабхаи Пателя, последователя Махатмы Ганди, которому приписывают объединение штатов Индии в общее государство.

REUTERS

Статуя – любимое детище премьера Индии, Нарендры Моди. Ее возвели за пять лет. Проект критикуют за высокую стоимость – $430 млн.

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Теги: #Индия#статуя