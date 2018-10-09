Авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на рейсы до конца весны

airBaltic выполняет рейсы из Киева и Одессы, забронировать акционные билеты необходимо до 23 октября 2018 года.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic запустила масштабную распродажу на все направления до конца весны 2019 года.

Согласно с информацией на сайте авиакомпании, акция действует при покупке билетов в течение 9-23 октября 2018 года. При этом она распространяется на рейсы, которые будут выполняться с 8 ноября 2018 года по 28 мая 2019 года.

Читайте такжеОбновленный индекс паспортов мира: для украинцев «безвизовыми» остаются 128 стран

Так, самые дешевые предложения из Киева стартуют от 59 евро в одну сторону, из Одессы – от 79 евро.

При этом из Киева по цене до 100 евро в одну сторону доступны 20 направлений, в том числе один прямой рейс в Ригу (Латвия) и 19 с пересадками в ряд городов, среди которых Стокгольм и Гетеборг (Швеция), Копенгаген и Биллунд (Дания), Берлин, Гамбург и Штутгарт (Германия), Таллин (Эстония), Лиепая (Латвия), Хельсинки, Тампере и Турку (Финляндия), Осло (Норвегия), Париж (Франция), Амстердам (Нидерланды), Абу Даби (ОАЭ) и другие.

Из Одессы самолетами airBaltic по цене до 100 евро в одну сторону можно добраться в 16 городов, в том числе прямым рейсом в Ригу (Латвия) и 15 рейсами с пересадками: Стокгольм и Гетеборг (Швеция), Копенгаген (Дания), Гамбург (Германия), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Осло (Норвегия), Лондон (Великобритания), Милан (Италия), Париж (Франция), Барселона (Испания), Брюссель (Бельгия), Амстердам (Нидерланды), Цюрих (Швейцария) и другие.

Также стоит отметить, что на сайте авиакомпании можно найти очень выгодные предложения по Европе. Например, из Риги долететь в другие балтийские города можно по цене от 15 евро, а во многие европейские города, куда из Украины нет рейсов, можно добраться по цене от 25 до 60 евро.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, крупнейший аэропорт Украины назвал самые пунктуальные авиакомпании в сентябре 2018 года.