Составлен рейтинг самых популярных стран среди туристов

В пятерку также вошли Китай (60,7 млн человек) и Италия (58,3 млн туристов).

Всемирная туристская организация представила доклад, в котором обнародовала топ самых популярных стран среди туристов.

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Первое место заняла Франция. Эту страну посетили 86,7 млн туристов. Немного отстала от нее курортная Испания – 81,8 млн человек и вторая позиция. На третьей строчке – США (75,9 млн туристов), передает Главред.

В пятерку также вошли Китай (60,7 млн человек) и Италия (58,3 млн туристов).

Что касается самых быстрорастущих туристических направлений, то этот топ возглавил Египет (рост на 55,1%). На второй строчке оказался Того (46,7%), а на третьей - Сан-Марино (31,1%).

При этом отмечается, что показатели международного туризма растут. Так, за 2017 год по сравнению с годом ранее число туристических поездок увеличилось на 6,8%.

Как сообщал УНИАН, Украина стала одним из лидеров списка самых больных наций Европы, а причиной является злоупотребление алкоголем, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и тяжелое финансовое положение большинства граждан.

Амстердам возглавил рейтинг самых здоровых городов мира. При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как средняя продолжительность жизни, степень загрязнения воздуха и воды.