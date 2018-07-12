Где дешевле загорать: стало известно, сколько стоит час Солнца в европейских городах

В летние месяцы выгоднее всего загорать в Стамбуле (Турция), а также на греческом острове Крит.

Исследователи решили посчитать, сколько в среднем стоит час Солнца в разных городах Европы.

Результаты рейтинга The European Sunshine Index опубликовал онлайн-сервис Compare the Market, сообщает Express.

Эксперты проанализировали 25 популярных туристических направлений и выяснили, какие европейские города могут предоставить туристам больше солнца за меньшую сумму.

Для анализа отдыха продолжительностью неделю были использованы средняя стоимость авиаперелета для семьи из четырех человек, цена за самый дешевый из доступных трехзвездочных отелей, а также среднее количество солнечных часов в сутки за последние 30 лет.

Оказалось, что в летние месяцы выгоднее всего загорать в Стамбуле (Турция), а также на греческом острове Крит.

Так, час солнца в Стамбуле в июне стоит около 13 евро (400 гривень по текущему курсу НБУ) и около 16 евро (492 грн) в августе. В то же время, час солнца на Крите в июле обойдется путешественникам в приблизительно 13 евро.

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Также, Родос стал самым дешевым солнечным местом в декабре. Стоимость часа солнца в этот период составляет 27 евро (830 гривень), чуть больше цена в Риме (28 евро), на Санторини и в Барселоне (по 30 евро).

Час солнца на острове Крит оказался еще самым дешевым весной. Так, в мае его цена составляет всего 8 евро (около 246 гривень), что является самой низкой ценой из всех 25 проанализированных мест.

А за самым лучшим зимним солнцем в период с ноября по январь рекомендуется присмотреться к греческому Родосу - где за солнечный час придется выложить 13 евро в январе. Немного дороже в январе на Санторини (14 евро), Майорке и Тенерифе (по 15 евро).

В целом, среднегодовая цена на Крите все же лидирует по сравнению со Стамбулом - 20 евро против 21. В Риме и на Санторини среднегодовая стоимость часа солнца составляет 22 евро. На Майорке - 23 евро. в Барселоне и Флоренции - 24, а на Крите, Ибице и Тенерифе - 26 евро.

Самым дорогим по среднегодовой стоимости оказался Санкт-Петербург - там час солнца обойдется в 81 евро. Затем идут Дублин (71 евро), Краков (61 евро), Париж (59), Амстердам (44).

Отмечается, что для проведения исследований ряд популярных среди путешественников сервисов. Так, для поиска дешевых авиабилетов для семьи из 4 человек использовался Skyscanner. Поиск самых дешевых из свободных 3-звездочных отелей проводился через портал Booking.com.

Информация собиралась при путешествии из каждой европейской столицы до места назначения. При сборе данных учитывался 7-дневный период каждой второй недели месяца с воскресенья по воскресенье.