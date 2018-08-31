В Одессе состоялся фестиваль рыжеволосых (фото, видео)

В этом году собрание стало рекордным.

Рыжие люди заполонили Одессу. Там уже в третий раз состоялся фестиваль рыжеволосых. 83 рыжеволосых человека прошлись по Приморскому бульвару от Дюка кТеатральной площади.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одессе состоялся фестиваль "Рыжий город" (фоторепортаж, видео)

В этом году собрание стало рекордным - рекорд Одесской области в этом году побили, но до национального не хватило всего 17 рыжеволосых.

Для всех участников праздника было много интересных конкурсов с призами и подарками, зажигательных танцев и мороженого, которое раздавали каждому желающему для поднятия настроения.