В Одессе состоялся фестиваль рыжеволосых (фото, видео)
12:50, 31 августа 2018Новости туризма
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В этом году собрание стало рекордным.
По центру Одессы прошел парад «вогневолосих» людей / фото Думская
Рыжие люди заполонили Одессу. Там уже в третий раз состоялся фестиваль рыжеволосых. 83 рыжеволосых человека прошлись по Приморскому бульвару от Дюка кТеатральной площади.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В этом году собрание стало рекордным - рекорд Одесской области в этом году побили, но до национального не хватило всего 17 рыжеволосых.
83 рыжеволосых человека прошлись по Приморскому бульвару / фото Думская
Для всех участников праздника было много интересных конкурсов с призами и подарками, зажигательных танцев и мороженого, которое раздавали каждому желающему для поднятия настроения.
В Одессе состоялся фестиваль рыжеволосых
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