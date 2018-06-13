Джаз, вертолеты, известные художники: в Ивано-Франковске стартовал международный фестиваль Porto Franko

В этом году организаторы превратили город в воздушный порт. На фестивале кроме известных актеров, певцов, музыкантов, художников «выступят» вертолеты.

В Ивано-Франковске сегодня стартовал международный фестиваль современного искусства Porto Franko.

Как передает корреспондент УНИАН, официальное открытие фестиваля состоится 14 июня на стадионе «Движение».

В этом году организаторы превратили город в воздушный порт. На фестивале кроме известных актеров, певцов, музыкантов, художников «выступят» вертолеты.

В частности, сегодня в рамках фестиваля на площади Шептицкого открыли аудио-визуальную инсталляцию Stimmen, которая является вариацией на культовое произведение немецкого композитора Карлхайнца Штокхаузена «Helicopter Schtreichquartett».

По словам организаторов, программа фестиваля довольно насыщенная. В частности, местный драмтеатр приглашает на балет «Oh, Magic» австрийского хореографа Симона Майера.

«Этот спектакль своеобразное путешествие в водоворот театральной магии. «Oh, Magic» - это перфоманс с участием роботов и исполнителей. Объединенные на сцене в магический танец, они создают новое пространство для художественных форм и технологических решений», - сообщают организаторы.

Также в визуальной программе будут представлены работы девяти художников из трех стран. Среди них - тотальная медиа-инсталляция Алины Клейтман (Киев), проект Саши Курмаза (Киев), скульптурная работа в публичном пространстве Жанны Кадыровой (Киев), перформанс Владимира Топия (Львов), медиа-инсталляция Сергея Петлюка (Львов), сочетание реди-мейда и живописи Юрия Боринца (Ивано-Франковск), интервенция в публичное пространство Владимира Кузнецова (Киев), инсталляция художника ОХ (Париж) и сочетание различных медиа в работе художника Brian Fernandes-Halloran (Нью-Йорк).

Во Дворце Потоцких зрители смогут ознакомиться со старыми оцифрованными видео города и современным видео-артом.

Кроме того, в кинотеатре «Люмьер» состоится показ фильма Александра Довженко «Аэроград».

Открытие музыкальной программы фестиваля завибрирует джазом. Впервые в Ивано-Франковске дирижер, композитор, трубач, лауреат Грэмми-2016 в номинации «Лучший альбом world music» Гаст Вальтцинг (Люксембург) совместно с Big Band Национального президентского оркестра (Киев, Украина) представят авторскую программу джазовой музыки.

Фестиваль продлится до 17 июня.

Справка УНИАН. Porto Franko - это международный фестиваль актуального искусства, цель которого - создание и репрезентация уникальных перформансов, вступающих в диалог с местной публикой и уникальными архитектурными локациями.