В Италии камнепад убил двух человек (видео)

Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть, двигаться ней невозможно. Из района эвакуировали две сотни людей.

Камнепад в Италии убил двух человек и изувечил автомобили.

Об этом говорится в сюжете ТСН. У подножия Монблана живописную дорогу накрыли огромные валуны. Камни изувечили автомобили, в одном из них погибла пожилая пара.

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Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть, двигаться ней невозможно. Из района эвакуировали две сотни людей.

Ранее в Италии автобус с сезонными рабочими попал в ДТП.