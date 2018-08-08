В Италии камнепад убил двух человек (видео)
11:39, 08 августа 2018Новости туризма
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Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть, двигаться ней невозможно. Из района эвакуировали две сотни людей.
Камнепад в Италии убил двух человек и изувечил автомобили
Камнепад в Италии убил двух человек и изувечил автомобили.
Об этом говорится в сюжете ТСН. У подножия Монблана живописную дорогу накрыли огромные валуны. Камни изувечили автомобили, в одном из них погибла пожилая пара.
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Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть, двигаться ней невозможно. Из района эвакуировали две сотни людей.
Ранее в Италии автобус с сезонными рабочими попал в ДТП.
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