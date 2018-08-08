В Италии камнепад убил двух человек (видео)

11:39, 08 августа 2018
Новости туризма
177 0

Об этом говорится в сюжете ТСН. У подножия Монблана живописную дорогу накрыли огромные валуны. Камни изувечили автомобили, в одном из них погибла пожилая пара.

Читайте такжеВ Китае проходит традиционный огненный фестиваль (видео)

Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть, двигаться ней невозможно. Из района эвакуировали две сотни людей. 

Ранее в Италии автобус с сезонными рабочими попал в ДТП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Италия#туризм