В Италии автобус с сезонными рабочими попал в ДТП, 12 погибших

Еще трое людей, в том числе водитель грузовика, получили ранения.

В Италии в районе муниципалитета Фоджа (Апулия) перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.

Об этом сообщает Европравда со ссылкой на агентство ANSA.

Авария произошла возле населенного пункта Лесина.

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Микроавтобус с болгарской регистрацией, который перевозил сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.

В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.

Еще трое людей, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.

Напомним, сегодня в Италии в результате серии взрывов на шоссе близ аэропорта итальянского города Болонья погибли два человека, еще 55 получили ранения. По предварительным данным, некоторые из пострадавших получили ранения обломков, которые разлетались с места взрывов.