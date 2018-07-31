Украинцы теперь должны сдавать биометрические данные для визы в Канаду

Биометрические данные будут требовать у заявителей на туристические визы, разрешения на работу, учебу и постоянное проживание, или для получения статуса беженца в Канаде.

Канада с 31 июля начала собирать биометрические данные у всех просителей виз из ряда европейских стран, в том числе граждан Украины.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иммиграции Канады, передает ЕвроПравда. "Начиная с 31 июля 2018 года, вам, возможно, придется предоставить отпечатки пальцев и фото (биометрические данные), когда вы подаете заявку на визу для посещения, если вы едете из Европы, Ближнего Востока или Африки", - говорится в сообщении.

На сайте представляется список стран, гражданам которых с сегодняшнего дня необходимо будет сдавать биометрику.

Биометрические данные теперь будут требовать у заявителей на туристические визы, разрешения на работу, учебу и постоянное проживание, или для получения статуса беженца в Канаде. Биометрику не сдают дети до 14 лет и взрослые старше 79 лет.

При этом биометрика будет собираться лишь раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Стоимость визы для одного человека составляет 85 канадских долларов ($65). Для семей, которые подаются на визу одновременно, стоимость визы не будет превышать 170 канадских долларов ($130).

"Сбор биометрических данных позволяет правительству Канады эффективно управлять идентификацией, облегчить обработку заявлений и упростить въезд для путешественников, которые имеют законное личность. Это помогает предотвратить, выявить и пресечь въезд тех, кто создает риск для здоровья и безопасности канадцев", - пояснили в министерстве.

С 31 декабря 2018 года биометрические данные будут сдавать граждане стран Азии, Океании, Северной и Южной Америки.