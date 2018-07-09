Сообщено о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp из Хургады (Египет), Тивата (Черногория) во Львов и соответственно задерживаются два рейса из Львова в Египет и Черногорию.

Международный аэропорт «Львов» сообщает о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp.

Как сообщила пресс-секретарь международного аэропорта «Львов» Ольга Ковалик, второй раз сообщено о задержке четырех рейсов авиакомпании SkyUp из Хургады (Египет), Тивата (Черногория) во Львов и соответственно задерживаются два рейса из Львова в Египет и Черногорию.

По информации Ковалик, рейс (Kup 7414) задерживается с вылетом из Хургады до 16.00, должен был вылететь в 13.45.

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Рейс (Kup 7752) - задержка с вылетом из Тивата (Черногория) до 23.20, должен был быть во Львове в 19.35.

«Соответственно задерживаются два рейса из Львова в Тиват и Хургаду. В настоящее время в аэропорту рейс в Хургаду ожидают около 180 туристов. А на вылет в Тиват - 168 туристов», - отметила Ковалик.

Она также сообщила, что рейсы задерживаются по техническим причинам.

Как сообщал УНИАН, информация о массовой задержке авиарейсов с вылетом туристов на отдых и их возвращением обратно на родину начала появляться с 27 июня. Сначала около 300 украинских туристов не могли вылететь в Харьков из аэропорта имени Хабиба Бургибы, расположенного в городе Монастир (Тунис). Аналогичная ситуация возникла с возвращением николаевских туристов, которые не смогли вовремя вылететь из Грузии.