Во Львовской области для туристов откроют легендарный "Замок мушкетеров"

Уже в следующем году туристам обещают показать роскошные залы Свиржского замка.

Весной 2019 года Свиржский замок на Львовщине планируют открыть для туристов. Посетители смогут увидеть старинные покои легендарной твердыни, где неоднократно снимали кино, в частности фильм о трех мушкетерах, а еще увидеть галереи и выставки, которые здесь организуют.

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Об этом рассказал председатель Львовской областной организации Национального союза архитекторов Богдан Гой сайту "Твоє місто".

Сейчас замок закрыт для посетителей. Туристы могут посмотреть только его фасады и двор. Свирж часто посещают туристические группы, которые осматривают замки так называемой "Золотой подковы Львовской области", куда относятся Олесский, Подгорецкий, Золочевский, а иногда еще и Старосельский замки.

"Мы хотим сделать замок открытым для людей, но к этому надо подготовиться. Если мы откроем замок прямо сейчас, то его просто уничтожат очень быстро. Это связано с тем, что в замке нет структуры, которая бы обслуживала его, ремонтировала и следила бы, чтобы его не разворовали", - рассказал Гой.

В Свиржском замке планируют организовывать выставки, которые бы привлекали путешественников из Украины и зарубежья. В частности, здесь хотят представлять произведения современного искусства с применением интерактивных технологий.

Сейчас Свиржским замком завидует Львовская областная организация Национального союза архитекторов. Ведомство ищет средства для его реставрации.

Свиржский замок расположен в Перемышлянском районе Львовской области. Первые упоминания о нем датируются 1530 годом, когда замок принадлежал роду Свиржских. Современный вид он приобрел в середине XVII века, когда перешел в собственность графа Цетнера и принадлежал его потомкам до XIX века. Наибольшие повреждения замок получил во время Первой мировой войны — его сожгли российские войска. В межвоенные годы замок попытались отреставрировать. Реставрационные работы проводились в 1975-1983 годах.