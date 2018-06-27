Римские каникулы: какие места следует обязательно посетить в Вечном городе (фоторепортаж)

Топ-10 мест в Риме, куда обязательно следует сходить туристам во время путешествия в город.

Вечный город Рим традиционно является одним из самых любимых мест отдыха туристов со всего мира. И не удивительно, ведь столице Италии есть чем порадовать даже самых искушенных туристов.

Популярный сервис для путешественников Tripadvisor определил топ-10 мест в Риме на 2018 год, которые обязательно следует посетить туристам во время путешествия в город.

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1. Базилика Санта Мария Маджоре - папская базилика, одна из четырех главных базилик Рима. Входит в список семи римских паломнических базилик. Датой ее основания считается 356 год, когда на этом месте была построена церковь. Позже ее сменила базилика, построенная в 440-х годах папой Сикстом III и посвященная Богоматери. Многие папы, стремясь сделать эту весьма уважаемую римскую церковь еще прекрасней, достраивали и украшали ее. Например, ее колокольня, самая высокая в Риме (75 м), датируется 1377 годом. Нынешний фасад с портиком и лоджией построил в 1740-х годах архитектор Фердинандо Фуга. В лоджии, на стене, представляющей собой старый фасад церкви, сохранился мозаичный декор начала XIV века.

2. Пантеон - здание «храм всех богов», которое располагается на площади Пьяцца-делла-Ротонда (Piazza della Rotonda). Отстроен после пожара во время правления императора Адриана около 126 года н. е. на месте храма того же наименования, построенного Марком Віпсанієм Агриппой в I ст. н. е. В Средние века Пантеон частично переделывался. В VII веке Пантеон был освящен как церковь Святой Марии и всех мучеников. Теперь римский Пантеон является национальным мавзолеем, местом захоронения выдающихся людей - в частности, здесь похоронены Рафаэль и короли Виктор Эммануил II и Умберто I.

3. Колизей, ранее Амфитеатр Флавиев - самый большой амфитеатр Древнего Рима, символ императорского могущества. Расположен в Риме, в ложбине между Эсквилинским, Палатинским и Целийским холмами, на том месте, где некогда был пруд, принадлежавший к "Золотому Дому" Нерона. Вмещал около 50000 зрителей. Долгое время Колизей был для жителей Рима и гостей города главным местом увеселительных зрелищ, таких как бои гладиаторов, травля диких зверей, морские сражения. Несмотря на все нперепетии Колизея в течение веков, его развалины теперь хотя и лишены прошлого внешнего и внутреннего убранства, по сей день производят сильное впечатление своей суровой величественностью и дают достаточно ясное понятие о том, какими величественными были его расположение и архитектура.

4. Римский Форум - площадь в центре Древнего Рима вместе с прилегающими зданиями. Первоначально на ней размещался рынок, позже она включила в себя комиции (вместо народных собраний), курию (вместо заседаний Сената) и приобрела также политические функции. Форум служил центром общественной жизни, и из повседневного общения людей эволюционировал тематическое общение, носящее все признаки того, что мы сегодня мы называем форумом.

5. Галерея Борезе - картинная галерея и коллекция античного искусства в Риме. Основана в 17 веке кардиналом Шипионе Боргезе в прекрасном дворце. В частности, в Боргезе хранятся произведения выдающихся художников: Рафаэля, Микеланджело да Караваджо, Тициана, Корреджо, Ван Дейка и других.

6. Фонтан Треви - самый большой фонтан в Риме, высотой 25,9 метров и 19,8 метров в ширину. Построен в 1735 году и является наиболее «амбициозным» фонтаном в Риме в стиле барокко. Существует поверье, что человек, бросивший в него монетку, приедет в Рим еще раз. Две монеты - любовная встреча. Три - свадьба. Четыре монеты - богатство. Пять монет - разлука. Денежная сумма, которую ежегодно «вылавливают» из фонтана коммунальные службы, достигает иногда 1,4 млн евро. В правой части фонтана расположены «трубочки влюбленных». По поверью, молодые пары, попившие из них воды, будут любить друг друга и жить в согласии до самой старости.

7. Трастевере - район узких средневековых улочек на западном берегу Тибра в Риме, южнее Ватикана и Борго. Занимает восточный склон холма Яникул. В глубокой древности этим берегом Тибра владели этруски, затем здесь селились иностранцы, преимущественно сирийцы и евреи. С III века здесь существует базилика Санта Мария ин Трастевере, которая до этого дня занимает центральное положение в районе. Церковь Санта Чечилия ин Трастевере была построена в V веке, перестроена в XII веке и получила свой нынешний фасад в 1725 году. Оба храмы богатые произведениями живописи и скульптуры работы Пьетро Каваллини, Гвидо Рени, Доменикино и других мастеров.

8. Пьяцца Навона - римская площадь в форме вытянутого с юга на север прямоугольника. Построена на месте цирка Домициана. С XV века до 1869 года - место нахождения городского рынка. Застраивалась в XVII веке в стиле барокко. Известна своими фонтанами: Фонтан четырех рек, Фонтан Мавра и Фонтан Нептуна.

9. Замок Святого Ангела - архитектурный памятник Рима, который был сначала гробницей, затем замком, резиденцией пап, хранилищем их ценностей и одновременно тюрьмой. В наши дни является музеем.

10. Собор Святого Петра - католический храм, самое крупное сооружение Ватикана и крупнейшая христианская церковь в мире. Именно здесь проводит службы Папа Римский. Собор также входит в десятку самых высоких церквей мира, является одной из четырех патриарших базилик Рима и церемониальным центром Римской католической Церкви. Занимает первое место в списке семи паломнических базилик Рима. Купол собора является одним из символов Рима. Над созданием собором трудилось несколько поколений великих мастеров: Браманте, Рафаэль, Микеланджело, Бернини. Вместимость около 60 000 человек + 400 тыс. человек на одноименной площади.