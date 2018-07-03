После нескольких дней в албанском аэропорту туристы наконец вернулись в Украину (видео)

Сейчас вылететь из Украины до сих пор не могут несколько авиарейсов, два ночных рейса из Киева в Турцию перевозчик вообще отменил.

Все туристы, которые несколько суток не могли вылететь из Албании, вернулись в Украину.

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Как говорится в сюжете ТСН, самолет с туристами приземлился около часа ночи.

В то же время, вылететь из Украины до сих пор не могут несколько рейсов. В частности, задерживается взлет самолета из Львова в Неаполь и Барселону. Два ночных рейса из Киева в Турцию перевозчик вообще отменил.

О настроении туристов из-за авиа-хаоса – смотрите в сюжете.