После нескольких дней в албанском аэропорту туристы наконец вернулись в Украину (видео)

09:43, 03 июля 2018
Новости туризма
86 0
Самолет приземлился в Киеве около 1:00 / Скриншот видео ТСН

Читайте также"Застрявшим" в Тунисе украинцам пообещали возместить дополнительные расходы на отель

Как говорится в сюжете ТСН, самолет с туристами приземлился около часа ночи.

В то же время, вылететь из Украины до сих пор не могут несколько рейсов. В частности, задерживается взлет самолета из Львова в Неаполь и Барселону. Два ночных рейса из Киева в Турцию перевозчик вообще отменил.

О настроении туристов из-за авиа-хаоса – смотрите в сюжете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Скандал вокруг Bravo Airways
Теги: #туристы#Албания