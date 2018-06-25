В Украине выбрали "Символ Карпат" (фото)

Скульптура «Отражение» выполнена из полимера, стекловолокна, полимерной краски и нержавеющей стали. Ее высота составляет около 4 метров.

Победителем конкурса «Символ Карпат» всеукраинской эко-программы «Вместе за природу» стала скульптура Петра Гронского «Отражение».

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Жюри во главе с куратором лондонского музея Victoria and Albert Museum Мелиссой Хамнетт выбрало эту работу среди 80 претендентов. Автор получит 80 тыс. грн, а скульптуру установят в Моршинском городском парке, передает радио Свобода.

«Как долго без защиты человека рысь будет видеть свое отражение в воде карпатского ручья? Именно к такому вопросу должен привести зрителей мой проект. Я стремился создать не фотографический, а обобщенный образ рыси, который должен гармонично вписаться в ландшафт старого парка и привлечь туристов в Моршин», – объясняет свой замысел Гронский.

Скульптура «Отражение» выполнена из полимера, стекловолокна, полимерной краски и нержавеющей стали. Ее высота составляет около 4 метров. Она должна быть установлена в фонтане или искусственном озере, благодаря чему возникает впечатление, будто рысь смотрит на свое отражение в воде, объясняют представители конкурса.

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года рысь победила во всеукраинском голосовании за животное-символ Карпат. Сегодня в Карпатах живут около 350 рысей, с каждым годом их популяция сокращается.