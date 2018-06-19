Хибары по цене "5 звезд": журналисты показали, что в этом году ждет туристов в Одессе (видео)

В этом году некоторые «предприниматели» в Одессе предлагают халупы по цене пятизвездочных отелей.

Цены на жилье в Одессе в этом году бьют все рекорды – некоторые местные «предприниматели» предлагают здесь лачуги по цене пятизвездочных отелей.

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Как говорится в сюжете программы «Гроши» не телеканале 1+1, в одесской Аркадии более-менее приличная комната сейчас стоит 700 гривень. При этом кухня и санузел общие, а, собственно туалет находится под ступеньками – от посторонних людей отдыхающего не прикрывает даже занавеска.

За 1200 гривен можно получить номер с бассейном на террасе, однако с чистотой здесь есть существенные проблемы.

К тому же, в Одессе туриста может ожидать еще один неприятный «сюрприз» – кража или мошенничество.

Одесситка, певица СолоХа советует искать нормальное жилье в соцсетях. Утверждает, обязательно найдется тот, кто поможет найти приемлемый вариант.