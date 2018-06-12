Молодые европейцы получат возможность отправиться в бесплатное путешествие по Европе

С помощью программы от ЕС 18-летние европейцы смогут получить бесплатные билеты и объехать до четырех стран.

Начиная с 12 июня 2018 года молодые граждане Евросоюза, заинтересованные в участии в программе "DiscoverEU" ("Открой Евросоюз"), могут оставлять свои заявки на Европейском молодежном портале.

В рамках этой программы, для которой Евросоюз предоставит 15 тысяч бесплатных билетов, 18-летние европейцы смогут летом 2018 года отправиться в путешествие по Европе, сообщает Deutsche Welle.

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В заявлении Еврокомиссии говорится, что молодые граждане стран ЕС получат возможность осуществить международные поездки, которые "позволят им открыть для себя богатое культурное наследие континента, установить контакты с другими людьми, познакомиться с разными культурами и узнать, что объединяет Европу". На сайте проекта в интернете сообщается, что заявки принимаются в течение двух недель.

Граждане ЕС могут путешествовать как в одиночку, так и группой до пяти человек. Маршрут должен быть определен заранее. Европейское жюри выберет 15 тысяч счастливцев, которые получат возможность в течение 30 дней путешествовать по Европе в основном поездами, однако на отдельных отрезках пути смогут воспользоваться автобусами и паромами. За время поездки можно посетить до четырех европейских стран.

На реализацию этого проекта в 2018 году из бюджета выделяется 12 миллионов евро. С 2021 года эта сумма будет увеличена до 700 миллионов евро. Как указывает агентство dpa, ссылаясь на информацию, полученную в близких кругах к Еврокомиссии, количество билетов, которые предоставляются той или иной стране ЕС, будет пропорционально ее населению.

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