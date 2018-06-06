Ломая стереотипы: ученики львовской гимназии отказались от выпускного и отправились на отдых в Италию (видео)

Стоимость путешествия за границу временами меньше, чем вечер в ресторане и покупка вечерней одежды.

Во Львовской гимназии Шептицкого выпускники отказываются устраивать традиционные праздничные банкеты и едут вместо этого путешествовать в Италию. Такая традиция существует в учебном заведении уже четвертый год.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что стоимость путешествия временами меньше, чем вечер в ресторане и покупка вечерней одежды.

Выпускник гимназии Олег Федишин рассказал журналистам, что его класс после выпуска поехал в Италию и пробыл там примерно 5-6 дней. Ученики увидели Венецию и Альпийские горы, а также отдохнули на море.

По словам парня, он не жалеет, что у них не было выпускного банкета, потому что поездка оставила незабываемые воспоминания.

Одноклассники Владимир и Анастасия, которые только готовятся к выпускному, также не планируют устраивать выпускной вечер. Их класс на несколько дней едет в Рим, а потом – поближе к морю.

Отмечается, что стоимость путешествия в Италию обходится ученикам в среднем в 300 евро – это фактически расходы на дорогу. Живут дети при монастырях, говорит директор школы отец Олег. Он учился и жил в Италии 10 лет, поэтому о жилье договаривается с друзьями, а экскурсии детям проводит сам.

Тем временем, на львовских рынках стоимость одной только вечернего платья стартует с суммы в 200 долларов.

Напомним, 25 мая во всех школах Украины прозвенел последний в 2018-м учебном году звонок.