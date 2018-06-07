Турецкая авиакомпания с 9 июля откроет рейс из Киева в Измир

Стоимость перелета Киев – Измир составит от 57,99 доллара, Киев – Измир – Киев от 114,98 доллара.

Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines с 9 июля откроет прямые регулярные рейсы из аэропорта "Киев" им. И. Сикорского в Измир (Турция).

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Как сообщила УНИАН пресс-служба аэропорта "Киев", рейсы будут выполняться четыре раза в неделю.

Отмечается, что стоимость перелета Киев – Измир составит от 57,99 доллара, Киев – Измир – Киев от 114,98 доллара.

В стоимость перелета включены провоз 20 кг багажа и 8 кг ручной клади.

В пресс-службе отметили, что из аэропорта Измира доступны стыковки на рейсы Pegasus Airlines как внутри Турции - в Стамбул (аэропорт им. Ататюрка и аэропорт им. С. Гекчен), Адану, Батман, Мардин, Самсун, Сивас, Трабзон, Хатай, Элязыг, так и на международных направлениях - в Вену (Австрия), Лефкошу (Сев. Кипр), Лондон-Станстед.

Справка УНИАН. Pegasus Airlines - турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в районе Халкалы (Кючюкчекмедже, Стамбул. Осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции. Основная база — международный аэропорт имени Сабихи Гёкчен. Pegasus принадлежит 49% акций киргизской авиакомпании Air Manas.