Во Львове проходит фестиваль ретроавтомобилей (фоторепортаж)

Сегодня, в связи с проведением фестиваля «Леополис Гран При», общественный транспорт города курсирует по измененному маршруту.

В эти выходные, 1-3 июня, во Львове проходит фестиваль «Леополис Гран При». Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Сегодня, 3 июня, с 09.00. до 17.00 будут проходить гонки по маршруту «ул. Витовского — пл. Ив. Франко — вул. Стрыйская — вул. Героев Майдана — вул. Витовского». На время проведения гонок общественный транспорт курсирует по измененному маршруту.

Как сообщили в управлении транспорта Львовского горсовета, 3 июня, по случаю проведения гонки ретроавтомобилей, автотранспорт осуществляет объезд вул. Стрыйской и вул. Витовского. В частности, маршруты № 3А, 8, 44 совершает объезд по ул. Шота Руставели — вул. Волошская — вул. И. Франко — вул. Чмоли, с последующим выездом на маршрут.

Маршруты № 24, 43 совершает объезд по ул. Шота Руставели — вул. И. Франко — вул. Князя Романа — пр. Свободы — вул. Дорошенко.

Маршрут № 45 курсирует от пр. Свободы, далее по ул. Дорошенко — вул. Вербицкого — вул. Сахарова.

«Также есть изменения в движении трамваев № 1, 3, 8, 9 и троллейбуса № 5.

Трамвайный маршрут № 1 курсирует по направлению: «Железнодорожный вокзал — «Погулянка», и в обратном направлении.

Трамвайный маршрут № 3 — на время гонки не курсирует.

Трамвайный маршрут № 8 курсирует по направлению — «Академия Искусств — ул. Вернадского», и в обратном направлении.

Трамвайный маршрут № 9 курсирует по направлению — «Железнодорожный вокзал — «Погулянка», и в обратном направлении.

Троллейбусный маршрут № 5 курсирует по направлению «вул. Ш. Руставели — пр. Красной Калины», и в обратном направлении.

После завершения гонки электротранспорт будет курсировать по привычному маршруту", — сообщили в ЛКП «Львовэлектротранс».