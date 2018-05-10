Ryanair надеется начать летать еще в пять аэропортов Украины с лета 2019 года

При этом в компании заявили, что открытия таких популярных среди украинских туристов направлений, как Турция, Египет или Тунис, на данный момент от Ryanair ожидать не стоит.

Ирландский лоукостер Ryanair ведет переговоры с пятью украинскими аэропортами о начале полетов туда летом 2019 года.

Об этом в интервью Украинской туристической газете рассказал исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири.

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«Сейчас мы ведем переговоры с еще пятью украинскими городами - возможно, уже следующим летом мы откроем туда свои полеты. Я думаю, мы будем развиваться в Украине очень агрессивно и быстро наращивать темпы своего присутствия на рынке», - отметил О’Лири.

На уточняющий вопрос издания, что речь идет об открытии рейсов Ryanair такие украинские города, как Харьков, Одесса, Днепр, Херсон, Винница, он заявил: «Да, мы ведем дискуссию практически со всеми городами, которые вы упомянули. И я буду очень рад, если следующим летом мы сможем предложить нашим пассажирам рейсы в такой красивый город, как Одесса. Но пока еще рано говорить о конкретике, нашим и украинским переговорщикам еще необходимо много поработать для успешной реализации данного проекта. А пока что задачей №1 для нас является успешное начало полетов в Киев».

При этом он констатировал, что на данный момент еще много вопросов, которые руководству компании необходимо будет обсуждать совместно с украинским министром инфраструктуры Владимиром Омеляном.

«К сожалению, пока мы не можем открыть все направления из Украины, которые бы нам хотелось, в связи с существующими ограничениями по межправительственным соглашениям. Есть также ряд других вопросов, но мы очень активно над ними работаем», - пояснил топ-менеджер Ryanair.

Также О’Лири прояснил, куда из Украины еще может начать ирландский лоукостер, а каких популярных среди украинцев туристических маршрутов ожидать от компании не стоит.

«Фактически в любом городе, куда Ryanair планирует рейсы из украинской сети маршрутов, есть на что посмотреть туристу. Я очень люблю Вильнюс, Краков, Братиславу - рядом с ней Вена. Мы будем рады открыть украинскому туристу Европу. Что же касается таких популярных у украинских туристов направлений, как Турция, Египет или Тунис, то на данный момент мы ничем не можем помочь. Во-первых, у нас там нет своих баз, а, во-вторых, мы не можем туда летать из-за жестких ограничений, установленных межправительственными соглашениями. Да и, в принципе, это все же направления для чартерных перевозок, а это не наш бизнес», - отметил он.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в марте 2018 года стало известно, что ирландский лоукостер Ryanair с октября откроет 15 рейсов из Украины с начальной ценой билетов 10 евро. В частности, 10 маршрутов будут выполняться из Киева (Борисполь), еще 5 - из Львова. Позже стало известно об открытии еще одного маршрута из Киева - в Берлин.