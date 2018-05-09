В аэропортах Дубая отменят проверку на безопасность для транзитных пассажиров

Дубайские аэропорты собираются отменить процедуру проверки на безопасность для транзитных пассажиров.

Генеральное управление гражданской авиации ОАЭ получило предложение отменить проверку на безопасность для транзитных пассажиров – таким образом, они прямо из самолета смогут отправиться в магазины беспошлинной торговли и рестораны аэропорта.

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Как пояснил заместитель генерального директора по операционным вопросам Генерального департамента безопасности аэропортов Дубайской полиции полковник Хумума Аль Амери, пассажиры будут проходить предварительную проверку на безопасность в аэропортах отправления, информация о результатах которой будет поступать в аэропорты ОАЭ, передает russianemirates.com.

Он отметил, что большинство пассажиров – от 70 до 75% - следуют через ОАЭ транзитом – и новая инициатива поможет им расслабиться и наслаждаться шопингом в аэропорту, а не нервничать на погранконтроле. В настоящее время ожидается одобрение этого предложения Управлением гражданской авиации Дубая.

«Пассажиры тратят довольно много времени в очереди, ожидая прохождение проверки на безопасность, а потом бегут, чтобы успеть на другой рейс. Это время они могут потратить на совершение покупок в duty free или завтрак в кафе аэропорта», - уточнил Аль Амери.

Он уточнил, что инициатива касается только пассажиров, прибывающих из стран с высокими стандартами безопасности.