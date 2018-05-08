В Италии из-за забастовки отменили более 700 авиарейсов

15:04, 08 мая 2018
Новости туризма
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на ANSA. Отмечается, что забастовку объявили сразу несколько профсоюзов.

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Часть участников акции приостановили работу с 10:00 до 18:00 по местному времени, а часть - с 13:00 до 17:00. В результате "остановились" аэропорты Рима, Милана, Неаполя, Венеции и Болонье.

Транспортники протестуют против планов правительства по приватизации и либерализации рынка пассажирских перевозок.

Крупнейший авиаперевозчик Италии Alitalia объявил об отмене более 200 рейсов, рейсы также отменили авиакомпании Ryanair, easyJet и British Airways.

Напомним, в апреле во Франции из-за забастовки компании Air France было отменено около трети авиарейсов.

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