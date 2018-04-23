Почти Голландия: на Херсонщине зацвели триста тысяч тюльпанов (видео)

Почти гектар тюльпанов вырастили фермеры недалеко от Каховки. Полюбоваться цветами приезжают люди не только из Херсонщины, но и из соседних областей.

Херсонщина, как цветочная мека. Почти гектар тюльпанов вырастили неподалеку Каховки. Голландские цветы в таком количестве в области посадили впервые. Фермеры планировали луковички размножать и продавать. А для этого надо было срезать цветы.

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Впрочем, хозяева поля уничтожать красоту не стали и теперь к ним пришли толпы желающих полюбоваться плантацией, передает ТСН.

Только в эти выходные посмотреть на красоту приехали почти 4 тыс. людей. Правят владельцы за экскурсию 20 грн, чтобы хоть как-то компенсировать затраты. О цветочном поле люди узнали из соцсетей. Там фермер разместил сообщение с фотографией, чтобы показать голландцам как принялся посадочный материал.