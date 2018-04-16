В турецком городе Конья туристы могут побродить по "морю тюльпанов" (фоторепортаж)

Полюбоваться на цветение тюльпанов в местный парк сходятся как местные жители, так и туристы.

В городе Конья (Турция) полным ходом идет сезон цветения тюльпанов.

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Так, в Цветочный Сад (Чичек Бахчеси) в центре города сходятся немало местных и туристов, чтобы побродить и пофотографироваться в настоящем "море тюльпанов".

Город Конья расположен в центральной части Анатолии, известен своей богатой и разносторонней историей, имеет большую культурную и религиозную ценность.

Как сообщал УНИАН.Туризм, тем временем в Ужгороде на радость туристам зацвели деревья сакуры.