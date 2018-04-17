Из Киева в Баку теперь можно будет добраться на поезде (расписание)

Стоимость билетов в купейном вагоне составляет около 3950 грн, в плацкартном - 2810 грн.

Маршрут поезда из столицы Азербайджана - Баку в Харьков (Украина) с 21 апреля будет продлен до Киева.

Читайте такжеУкраинцам обещают поезд из Киева в Ригу с билетами по 59 евро

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании "Укрзализныця" со ссылкой на и. о. главы правления Евгения Кравцова.

Отмечается, что в первый рейс по новому маршруту поезд Баку - Киев формированием «Азербайджанская железная дорога» отправится из Баку 21 апреля, а из Киева - 23 апреля.

«Именно благодаря совместной работе стало возможным продолжение маршрута поезда №369/370 Баку - Харьков в Киев. Мы анализируем пассажиропоток и предлагаем новые варианты логистики. Надеемся, удобство этого маршрута оценят пассажиры. Будем отслеживать спрос и при его росте рассматривать возможность увеличить периодичность курсирования», - цитирует пресс-служба Кравцова.

Согласно сообщению, в Киев поезд будет прибывать в 11:46 и отправляться в Баку в 14:37.

«Поезд будет курсировать один раз в неделю, отправление из Баку по субботам, прибытие в Киев по понедельникам. Обратно отправление из Киева по понедельникам и прибытие в Баку по четвергам. На территории Украины поезд будет останавливаться в Харькове, Люботине, Полтаве, Миргороде, Лубнах, Гребенке», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что поезд будет преодолевать расстояние 2757 км за 60 часов.

Стоимость билетов в купейном вагоне составляет около 3950 грн, в плацкартном - 2810 грн.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.