В Индии мощный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала (видео)

По данным местных СМИ, никто не пострадал, и ворота уже начали восстанавливать.

В Индии мощный ветер скоростью 130 километров в час разрушил минареты на входных воротах в музей-мавзолей Тадж-Махал, который является одним из самых популярных туристических объектов страны.

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Как говорится в сюжете ТСН, непогода нанесла ущерб двум 4-метровым каменным столбам. Части исторического памятника завалились прямо на землю. Главные минареты, которые окружают основной комплекс мавзолея, удар стихии выдержали.

По данным местных СМИ, никто не пострадал, и ворота исторического памятника 17 века уже начали восстанавливать.

Отметим, ежедневно Тадж-Махал посещают десятки тысяч человек, а за год - от 3 до 5 миллионов посетителей, из них более 200 тысяч из-за границы. При этом за счет туристов "индийская жемчужина" приносит казне страны немалые средства.

Впрочем, к сожалению, недавно в стенах Тадж Махала были обнаружены трещины. По мнению ученых, появление трещин может быть связано с обмелением реки Джамна, которая протекает рядом, а исчезновение реки приведет к изменению структуры почвы и оседанию мавзолея, или, при наихудшем сценарии, даже к его разрушению. Также он начал терять свою легендарную белизну из-за загрязненного воздуха. Несмотря на расширение парковой зоны вокруг Тадж-Махала и закрытие ряда особо грязных производств в городе Агра, где он расположен, мавзолей все равно желтеет. Его приходится регулярно чистить при помощи особой белой глины.

Как сообщал УНИАН, летом 2017 года в мавзолее-мечети Тадж-Махал началась масштабная реставрация.