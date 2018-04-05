Самый популярный курорт Филиппин закроют на полгода (видео)

Президент заявил, что популярный среди туристов остров Боракай "превращается в сточную канаву", и пригрозил закрыть его навсегда.

Филиппинские власти решили на полгода закрыть для туристов остров Боракай. Из-за большой популярности среди любителей экзотического отдыха этому живописному месту площадью всего 10 кв. км был нанесен серьезный ущерб.

Как передает Русская служба Би-би-си, пресс-секретарь президента страны сообщил, что остров закроют 26 апреля. Ранее президент Родриго Дутерте заявил, что Боракай "превращается в сточную канаву", и пригрозил его закрыть.

Только в прошлом году тропический остров, известный своими пляжами с белым песком, посетили 2 млн человек. На острове зарегистрировано более 500 компаний, зарабатывающих на туристах. В прошлом году их совокупный доход составил более 1 млрд долларов. Правительство пообещало выделить финансовую помощь фирмам, которые пострадают от введенного запрета.

Власти приняли решение, руководствуясь заботой о состоянии окружающей среды. По их словам, местные фирмы сливают сточные канализационные воды прямо в море.

В конце марта была закрыта для посещений бухта Майя-Бэй в Таиланде, которую ежедневно посещают около 4 тысяч туристов. Популярна она стала благодаря фильму "Пляж" с Леонардо Ди Каприо.

Власти страны заявили, что в результате огромного наплыва посетителей серьезно пострадали флора и фауна бухты, и приняли решение закрыть ее на четыре месяца.