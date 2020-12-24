Раньше туроператоры указывали стоимость туров, используя «внутренний» курс доллара.

Крупнейшие туроператоры Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели цены на свои услугу в гривну вместо валютных расчетов по «внутреннему курсу».

Об этом сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

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«Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривни и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого „собственного курса валют“ — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по-честному», — написал он.

Хмельницкий добавил, что таким образом туроператоры выполнили рекомендации АМКУ, предоставленные после расследования.

«Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цены в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее», — написал чиновник.

Речь идет о следующих компаниях: Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоин Ап (Join UP!), Коралл Тревел (Coral Travel), Тревел Профешнл Групп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel), Компас Украины (Kompas Touroperator), Альф (Alf).

Хронология событий

28 января 2020 года пресс-служба Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) заявила о том, что в действиях 10 крупнейших туроператоров Украины обнаружены признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

28 января административная коллегия Киевского областного отделения АМКУ начала рассмотрение дела.

2 декабря 2020 года Антимонопольный комитет обязал туристических операторов в Украине указывать цену на туры на своих сайтах в гривне без так называемого "собственного курса валют".

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Автор: УНИАН