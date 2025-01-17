В список попали такие экстремальные развлечения, как – "виа феррата" и ныряние к затонувшим объектам.

Пока большинство туристов на отдыхе ставят в приоритет безопасность, некоторые отдыхающие готовы пойти на большой риск ради острых ощущений.

Фанатка экстремального туризма Флип Бирнс в свое блоге для крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвала десять необычных экстремальных видов спорта, которые нельзя пропустить тем, кто любит испытывать себя на прочность.

"От горнолыжного альпинизма до дайвинга со скал, кайтфойлинга и дайвинга к затонувшим объектам – вот список экстремальных видов спорта, которые нельзя пропустить и которые гарантированно дадут вам заряд адреналина", – интригует Флип.

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10 экстремальных видов спорта, которые нельзя пропустить

1. Кайтфойлинг. Этот вид спорта подойдет тем, кому более популярный кайтсерфинг уже кажется слишком простым. Кайтфойлинг же позволяет райдерам "летать" над водой на гидрокрыльях, прикрепленных к доскам и приводимых в движение огромными воздушными змеями. Попробовать его Флип рекомендует на пляже Истни недалеко от Портсмута в Англии или в Эль-Гуне на Красном море в Египте.

2. Ныряние к затонувшим объектам. "Подводное плавание становится более захватывающим, когда целью являются мрачные останки корабля, самолета или другой конструкции, затонувшей под поверхностью", – говорит экстремалка, особенно рекомендуя для этого вида отдыха побережье Балтийского моря в Дании – настоящую сокровищница для погружений на затонувшие объекты благодаря низкому уровню соли, который помог сохранить деревянные крейсеры и пароходы времен Первой мировой войны.

3. SailGP. Своеобразный эквивалент "Формулы 1" на воде представляет из себя скоростные гонки на катамаранах F50. Sydney Harbor в Австралии – одно из самых известных событий в этой сфере.

4. Прыжки со скалы. Это на первый взгляд простое занятие требует от спорсменов чрезвычайной физической подготовки и концентрации, необходимой для удара о воду с силой, почти в 10 раз превышающей силу тяжести. В Европе самыми популярными местами для прыжков со скал являются регионы Апулия в Италии и Алгарви в Португалии, а также греческие Киклады.

5. Горнолыжный спорт. В данном случае лыжники начинают с восхождения на гору, а затем спускаются на лыжах обратно. В зависимости от сложности трассы им может понадобиться дополнительное снаряжение – ледорубы, обвязки, веревки и так далее. Тем, кого заинтересует такие вид экстремального отдыха, Флип советует отправиться во французские Альпы или горы Колорадо в США, где есть соответствующие школы и трассы.

6. Ныряние в лед. "Вам не нужно быть звездным спортсменом, чтобы заняться ледяным нырянием – вам просто нужна решимость. В финском Леви, норвежском Буде и даже в датском приморском Копенгагене подростки регулярно окунаются в ледяную воду", – говорит экспертка. Закрепить впечатления она советует в близлежащей сауне, чтобы получить термальный шок, вызывающий эндорфины.

7. Via ferrata. "Виа феррата" по-итальянски означает "железный путь", проходящий по горной тропе, состоящей из перекладин, перил и тросов, прорезанных в скале. Он был разработан во время Первой мировой войны для передвижения войск через Альпы, но теперь это захватывающий маршрут через районы, которые в противном случае были бы предназначены только для альпинистов. Главный центр "виа феррата" в мире – Итальянские Доломиты.

8. Экстремальный снорклинг. "Вам не нужен баллон с воздухом, чтобы получить экстремальный опыт – просто отправляйтесь в Исландию. Эта мистическая земля лавы и сверхъестественного великолепия, где бьют гейзеры, а ледники безжалостно разрывают ландшафт, предлагает бесконечные развлечения, которые разбудят любую авантюрную душу. Не последнее место среди них занимает снорклинг в сухом костюме в разломе Сильфра. Представьте себе, как вы плаваете в гигантском алмазе над подводным ландшафтом, который формировался миллионы лет, где водоросли развеваются, как шифон, и становится ясно, почему этот опыт не похож ни на какой другой", – говорит Флип.

9. Скоростной пуск на горном велосипеде. Главное отличие от обычного катание на велосипеде здесь – отсутствие ограничений по скорости. Экстремалы в полной защитной экипировке просто летят вниз по специальным трассам. Этот вид спорта в последнее время стал особо популярен в Майами (США), где неожиданно появилось множество специальных трасс.

10. Пешие прогулки на большие расстояния. От обычного хайкинга этот экстремальный вид спорта отличается длительностью – туристов ждут недели тяжелых подъемов и спусков по горной месности. Самым простым местом для получения навыков похода на дальние расстояния является "Путь Камино" в Испании и Португалии, прохождение которого может затянуться на месяц.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по безопасности назвали самые смертоносные виды отдыха. Возглавил рейтинг альпинизм.

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