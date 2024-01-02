На пятничные рейсы билеты нередко стоят дороже.

Руководитель отдела авиации Flight Center UK Джастин Пенни предупредила часто летающих пассажиров, что бронирование авиабилетов на дальние рейсы, вылетающие в пятницу, может стоить значительно дороже, чем в другие дни недели.

Она пояснила, что это происходит потому, что корпоративные работники и командировочные всегда предпочитают вернуться домой до выходных. Из-за такого ажиотажного спроса цены на билеты по пятницам, как правило, выше среднего, пишет The Sun.

"Это из-за окна корпоративного бронирования: деловые путешественники хотят отправиться домой до выходных, и авиакомпании знают, что те готовы платить за это больше. В результате цены на пятничные рейсы всегда дороже", – пояснила эксперт.

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Вместо этого она посоветовала бронировать билеты на субботние дальнемагистральные рейсы, чтобы получить гораздо более выгодные цены.

"Если вместо этого вы отправитесь в субботу, вы сможете сэкономить сотни фунтов на дальних маршрутах", – отметила Пенни.

Вместе с тем эксперт утверждает, что с рейсами на короткие расстояния это правило не действует.

"С ближнемагистральными путешествиями дело обстоит иначе. Европейские авиакомпании знают, что британцы чаще летают туда и обратно разными перевозчиками, поэтому конкуренция удерживает цены ниже", – отметила она.

Также Пенни посоветовала не бронировать билеты в последнюю минуту, поскольку они значительно дороже.

"Бронирование в последнюю минуту – не лучшая идея. Почти всегда это обходится дороже, чем бронирование заранее", – пояснила эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, недавнее исследование показало, что место, которое вы выберете на время полета, может помочь вам избежать заболеваний во время путешествия.

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