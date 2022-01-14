По мнению экспертов, лучшим днем недели для бронирования как внутренних, так и международных рейсов является воскресенье.

Глобальная туристическая компания Expedia совместно с Airlines Reporting Corporation (ARC) проанализировали, когда лучше всего покупать билеты на самолеты в 2022 году.

Об этом сообщает Express.

Эксперты отмечают, что на протяжении всей пандемии COVID-19 постоянно меняющиеся ограничения на поездки приводили к тому, что временами спрос на авиабилеты резко падал. В результате этого цены сначала выросли, а затем упали. Летом 2021 года, когда международный туризм начал оживать в результате массовой вакцинации, цены на билеты начали нормализоваться до уровня, предшествовавшего пандемии. Тем не менее, на данный момент цены все еще остаются примерно на 15% ниже, чем в 2019 году.

Читайте такжеУкраинский авиатрафик приближается к докризисным показателям – "Украэрорух"При этом эксперты надеятся, что несмотря на то, что сейчас карантинные ограничения по всему миру постоянно меняются в связи с ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса Omicron, 2022 год будет гораздо более успешным для поездок за границу, чем два предыдущих.

Когда дешевле всего забронировать билет на самолет?

Основываясь на результатах исследования, стоимость билетов зависит как от того, насколько заблаговременно вы бронируете билеты, так и от дня недели, в который вы совершаете бронь.

Эксперты отмечают, что доля международных рейсов, забронированных за девять и более недель, увеличилась в среднем с 40% в 2019 году до 45% в 2020 году и 50% в 2021 году. Таким образом, туристам, скорее всего, потребуется совершить бронь до этого, чтобы получить самые низкие цены.

Результаты исследования также показали, что лучшим днем недели для бронирования как внутренних, так и международных рейсов является воскресенье. Таким образом можно сэкономить до 15% на международных рейсах.

В какой день недели дешевле всего путешествовать?

Согласно исследованию, идеальный день для начала поездки – пятница, когда туристы могут сэкономить примерно 10%. При этом Expedia предупреждает, что путешественникам следует избегать поездок во вторник и среду, когда расходы могут быть выше.

Какой месяц самый дешевый для путешествия?

По мнению экспертов, для международных рейсов самым выгодным месяцем является сентябрь, когда можно сэкономить почти 40% по сравнению с рейсами в декабре.

Как сообщал УНИАН, крупнейшей авиакомпанией Европы по итогам 2021 года стал лоукостер Ryanair.