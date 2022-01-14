Глобальная туристическая компания Expedia совместно с Airlines Reporting Corporation (ARC) проанализировали, когда лучше всего покупать билеты на самолеты в 2022 году.
Об этом сообщает Express.
Эксперты отмечают, что на протяжении всей пандемии COVID-19 постоянно меняющиеся ограничения на поездки приводили к тому, что временами спрос на авиабилеты резко падал. В результате этого цены сначала выросли, а затем упали. Летом 2021 года, когда международный туризм начал оживать в результате массовой вакцинации, цены на билеты начали нормализоваться до уровня, предшествовавшего пандемии. Тем не менее, на данный момент цены все еще остаются примерно на 15% ниже, чем в 2019 году.
Читайте такжеУкраинский авиатрафик приближается к докризисным показателям – "Украэрорух"При этом эксперты надеятся, что несмотря на то, что сейчас карантинные ограничения по всему миру постоянно меняются в связи с ростом числа случаев заражения штаммом коронавируса Omicron, 2022 год будет гораздо более успешным для поездок за границу, чем два предыдущих.
- Когда дешевле всего забронировать билет на самолет?
- В какой день недели дешевле всего путешествовать?
- Какой месяц самый дешевый для путешествия?
Когда дешевле всего забронировать билет на самолет?
Основываясь на результатах исследования, стоимость билетов зависит как от того, насколько заблаговременно вы бронируете билеты, так и от дня недели, в который вы совершаете бронь.
Эксперты отмечают, что доля международных рейсов, забронированных за девять и более недель, увеличилась в среднем с 40% в 2019 году до 45% в 2020 году и 50% в 2021 году. Таким образом, туристам, скорее всего, потребуется совершить бронь до этого, чтобы получить самые низкие цены.
Результаты исследования также показали, что лучшим днем недели для бронирования как внутренних, так и международных рейсов является воскресенье. Таким образом можно сэкономить до 15% на международных рейсах.
В какой день недели дешевле всего путешествовать?
Согласно исследованию, идеальный день для начала поездки – пятница, когда туристы могут сэкономить примерно 10%. При этом Expedia предупреждает, что путешественникам следует избегать поездок во вторник и среду, когда расходы могут быть выше.
Какой месяц самый дешевый для путешествия?
По мнению экспертов, для международных рейсов самым выгодным месяцем является сентябрь, когда можно сэкономить почти 40% по сравнению с рейсами в декабре.
Как сообщал УНИАН, крупнейшей авиакомпанией Европы по итогам 2021 года стал лоукостер Ryanair.