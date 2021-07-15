Марина Григоренко

На днях соцсети облетело видео, снятое туристами в одном одесском отеле, где отдых оказался совершено не таким, как предполагалось при бронировании. Авторы видео утверждают, что им пообещали двухэтажный номер с красивым видом на море. Но по приезду оказалось, что второй этаж – это подвал, где на месте окна сквозь шторы пробивается картина с нарисованным морем. Это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Обманывают туристов в Украине на всем, что только можно

Увы, случаи, когда туристов в Украине обманывают "гостеприимные" хозяева, случаются сплошь и рядом. В лучшем случаю отдыхающие получают услугу явно худшего качества, чем договаривались, а в худшем – и вовсе лишаются денег. Не говоря уже об испорченном настроении и отсутствии желания когда-либо снова возвращаться отдыхать в этот город (или вообще в Украину, если страдают иностранцы). А еще это может быть просто небезопасно.

Обманывают туристов в Украине на всем, что только можно. Сорвавшиеся трансферы. Стоимость услуг, выше изначально заявленной. Несоответствие турпродукта описанию. Некачественные сувениры. Экскурсии, организованные совершенно неквалифицированными гидами, которые еще и высадить вас могут в случае чего непонятно где. Слишком навязчивый сервис. Хамское отношение. Отказ возвращать оплату в случае некачественно предоставленных услуг. И, разумеется, жилье, на котором хотелось бы остановиться чуточку подробнее.

Пожалуй, самая популярная схема обмана – люди бронируют шикарное жилье (судя по фото в рекламе) и платят за это заранее весьма неплохие деньги, а когда уже приезжают на место, арендодатели заявляют, что произошла накладка и жилье непригодно/арендовано кем-то другим. В итоге гостям предлагают взамен другой вариант, который явно хуже, но за те же деньги. Как правило, туристы с негодованием соглашаются, ведь никто уже не хочет после долгой дороги и с тяжелыми вещами экстренно искать новое жилье, да и не факт, что оно найдется, особенно если вы путешествуете в сезон. И это лайтовая версия обмана – особо наглые дельцы и вовсе исчезают после того, как туристы вносят предоплату.

А вот иностранцы нередко в Украине сталкиваются с еще одним видом обмана – завышенной стоимостью услуг. Это касается и проживания, и питания, и такси, и экскурсионного обслуживания. Особенно этим делом увлекаются в Одессе.

Еще один вариант недобросовестного гостеприимства, за который, к слову, в этом году ряд украинских морских курортов получили бан на букинге, заключается в просьбах к клиенту отменить по прибытию бронь на сервисе по поиску жилья. Казалось бы, что в этом такого плохого? По сути, сам турист от этого никак не страдает – сумму он платит ту же самую, заселяется в тот же номер, вот только сам отель таким образом не платит сервису комиссию. Ну как не страдает… Если во время отдыха с туристом вдруг что-то произойдет – пожар, кража, отравление – ему будет сложнее доказать, что он был в этом отеле, да и негативный отзыв в случае чего оставить уже не получится.

Даже автор сего материала, будучи весьма опытным туристом, тщательно подходящим к выбору отеля, пару раз умудрился попасть в Украине в неприятные ситуации. Первый случай произошел со мной в Одессе, когда "пятизвездочный отель" на "Аркадии" с собственным пляжем на деле оказался временной конструкцией из пластика. Да, там был неплохой дизайн внутри номеров, собственный бассейн и шезлонги. Но все это явно не тянуло на 5 звезд и не стоило уплаченных денег. Вдобавок, мне также предложили провести махинацию с отменой брони на букинге.

Второй случай произошел в Мукачево. Когда мы прибыли в отель, оказалось, что он уже несколько месяцев не принимает туристов, потому что там долгосрочно живут работники какого-то предприятия. Сначала администратор вообще не хотела со мной общаться, но в итоге таки предложила соседний отель. Уже позже владельцы отеля сообщили мне, что они просто забыли убрать его из поисковой базы.

Как можно избежать подобных ситуаций? Самое очевидное – бронировать жилье на проверенных ресурсах, где у отеля или квартиры поднабралось большое количество отзывов, в том числе свежих. При этом не соглашайтесь на предоплату, если это нигде никак не фиксируется. В крайнем случае, сохраните скриншоты переписок с арендодателями, где указаны личные данные, номера карт и суммы.

Еще один важный момент – постарайтесь дополнительно поискать в Интернете свежие фото жилья, которое вы планируете арендовать, как снаружи, так и изнутри. С одной стороны, отель может показать вам только те фото, которые хочет. Например, только номер люкс, тогда как ваш стандарт и сопутствующая инфраструктура будет выглядеть, мягко говоря, убого. То крючки оторваны, то плитка отваливается… С другой стороны, ваши уютные апартаменты с современным ремонтом на деле могут находиться в хрущевке, где в подъезде пахнет газом, а окна выходят на железнодорожные пути или свалку.

Также будет не лишним за день-два до поездки связаться с администрацией отеля и уточнить, все ли остается в силе, чтобы не было так, что вы приехали на место, а оказалось, что ваша бронь нигде не зафиксирована, и вы окажетесь на улице или будете вынуждены снимать жилье на порядок дороже.

Часто туристы в Украине по факту получают совершенно не то, что им обещали

Может ли на ситуацию с обманом туристов при бронировании жилья в Украине как-то повлиять государство? Не так давно в Украине ввели систему категоризации отелей. Однако есть нюансы. Во-первых, сейчас это дело добровольное. Т.е. отели сами подают заявление в специальную комиссию, с просьбой официально подтвердить их "звездность". Так что, по сути, сейчас это чисто репутационный момент, и чаще всего на категоризацию как раз подаются те, у кого все в порядке. Во-вторых, в Украине пока еще нет механизма наказания за самовольное ложное присвоение звезд или отсутствие таковых. Т.е. ничто не мешает условному временному отелю из пластика на берегу моря в Одессе написать у себя в описании "5 звезд". Как правило, рядовые туристы не проверяют в реестрах, действительно ли отель проходил оценку.

Тем не менее, ранее глава Государственного агентства по развитию туризма Марьяна Олеськив в интервью УНИАН говорила, что в обновленном законе "О туризме", над которым до сих пор ведется работа, многие спорные моменты в плане работы отелей будут учтены. "Новый закон предусматривает создание электронного единого туристического реестра, в котором должны зарегистрироваться в том числе средства по размещению. Потом уже отели будут в обязательном порядке подавать анкету на "звездность", а независимые эксперты будут оценивать их соответствие определенной категории", – отметила она.

В качестве примера, как можно бороться с недобросовестными отельерами, Олеськив приводила европейские страны, где работает налаженная система мониторинга тайным покупателем, который время от времени под видом клиента приезжает в отели и проверяет, соответствует ли он своей категории. Также ситуацию могут контролировать сами игроки рынка, объединяясь в профильные ассоциации.

В то же время она констатировала: на то, чтобы все это начало действовать в Украине, уйдет ни один год. И в первую очередь начнется все как раз с добросовестных отельеров, тогда как с частниками будет намного сложнее. А ведь массовый турист в Украине как раз у последних и останавливается, учитывая, что их услуги часто на порядок дешевле.

Ну а что делать до тех пор? Самый очевидный вариант – не потакать недобросовестным арендодателям и не закрывать глаза на нарушения. Оставлять отзывы (как негативные, так и позитивные), делиться свежими фото и видео, а в случае серьезных нарушений – обращаться в правоохранительные органы. Ну или не ездить больше в те города, где вас обманули, и другим не советовать. Возможно, если туристы массово начнут отказываться от отдыха в тех местах, где систематически обманывают отдыхающих, это заставит немного задуматься "о своем поведении" как самих местных "бизнесменов", так и власти на местах. Тем более, когда рядом есть Турция, да и Европа постепенно открывается, где цены часто даже ниже, чем в Украине, а сервис – лучше.

Марина Григоренко

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