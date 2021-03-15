Первое заседание Комиссии по присвоению категорий отелям и другим объектам состоится 16 марта 2021 года и будет транслироваться онлайн на официальной странице Государственного агентства развития туризма (ДАРТ) в Facebook.
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Как говорится в сообщении в Telegram-канале ДАРТ, накануне был утвержден новый состав комиссии, в который вошли представители ДАРТ, Министерства культуры и информационной политики Украины, Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, представители общественности, специалисты гостиничной и туристической отраслей.
"Имеем 75 заявок от отельеров на определение категорий, другими словами - присвоение звезд. Сейчас такие категории из пяти тысяч заведений размещения в Украине имеют не более двухсот. Большая часть заявок подана впервые, у части участников рынка уже заканчивается срок действия лицензий, некоторые нуждаются в категоризации для открытия игорных заведений", - отметила глава Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив.
Также параллельно заработала комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решение Комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами.
"Нашей целью было законодательно закрепить качественные изменения и запустить работу комиссии с принципиально новыми, прозрачными подходами к анализу и утверждению заявок. Категоризация средств размещения - это прежде всего соответствие стандартам, повышение качества сервиса, и, как следствие, получение новых возможностей для привлечения туристов", - прокомментировал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
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