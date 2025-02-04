Специалист подчеркнул, что страх перед полетом в значительной степени коренится в восприятии, а не в реальном риске.

У многие людей полет на самолете может вызвать настоящий приступ паники, особенно на фоне ряда громких авиакатастроф, произошедших в декабре 2024-го и в начале 2025 года.

Данные поиска Google показали, что интерес к "тревожности во время полета" возрос на ошеломляющие 5614% в январе 2025 года, пишет Daily Express.

Тем не менее, по словам доктора Брайана Рамоса из Simply Nootropics, существуют научно обоснованные способы преодоления стресса на борту самолета.

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"Прошлый опыт людей, черты характера и общий уровень тревожности влияют на то, насколько интенсивно они испытывают тревожность во время полета. С увеличением освещения в СМИ трагедий в авиации многие, кто когда-то летал спокойно, теперь могут оказаться на грани. Моя цель – вернуть все в перспективу с помощью проверенных методов, чтобы успокоить и перенастроить тревожный ум", – объяснил доктор Рамос.

Специалист подчеркнул, что страх перед полетом в значительной степени коренится в восприятии, а не в реальном риске. Понимая, как мозг реагирует на стресс, и применяя простые психологические изменения, путешественники могут вернуть себе контроль.

По его словам, одна из самых эффективных стратегий – переосмыслить беспокойство как волнение. Тревога и волнение вызывают схожие физиологические реакции, такие как учащенное сердцебиение и повышенная бдительность, но мозг интерпретирует их по-разному.

"Вместо того, чтобы говорить себе: "Я боюсь летать", попробуйте сказать: "Я взволнован этим путешествием". Это простое переосмысление преобразует нервную энергию во что-то позитивное и вдохновляющее", – пояснил доктор Рамос.

Еще один ключ к успокоению беспокойства во время полета – это рассмотрение фактов. Авиаперелеты остаются одним из самых безопасных видов транспорта, при этом вероятность аварии значительно ниже, чем при вождении автомобиля, отмечает он.

"Оглянитесь вокруг. Видите ли вы паникующих бортпроводников? Других пассажиров? Реальность такова, что полет статистически безопаснее, чем большинство повседневных дел, включая переход улицы", – успокаивает эксперт.

Кроме того, по словам Рамоса, один из лучших способов обуздать волнение при авиаперелете – отвлечение внимания. Чтение захватывающей книги, развлекательный подкаст или даже просмотр фильма во время полета могут перенаправить мозг от навязчивых тревог.

"Время летит, когда вы погружены во что-то приятное, и прежде чем вы это осознаете, вы приземляетесь в пункте назначения", – добавил он.

Если же беспокойство усиливается во время полета, перезагрузить мозг могут помочь простые упражнения на заземление. В частности, доктор Рамос рекомендует метод дыхания 4-4-4, при котором вы вдыхаете в течение четырех секунд, задерживаете дыхание на четыре секунды и выдыхаете в течение четырех секунд. Этот метод замедляет реакцию нервной системы на стресс и способствует расслаблению.

Еще одна эффективная стратегия – заземляющее упражнение 5-4-3-2-1, которое переключает внимание с тревожных мыслей, задействуя чувства. Для этого нейробиолог советует определить пять вещей, которые вы видите, четыре вещи, которые вы можете потрогать, три звука, которые вы слышите, две вещи, которые вы можете понюхать, и одну вещь, которую вы можете попробовать на вкус. Этот метод заставляет разум восстановить связь с настоящим моментом, снижая интенсивность беспокойства.

Также доктор Рамос призывает использовать позитивный внутренний диалог, напоминая себе о том, что беспокойство временно, а авиаперелеты исключительно безопасны. Тем, кому нужна поддержка, дополнительный уровень спокойствия могут обеспечить подкасты с управляемой медитацией.

"При правильном настрое полет может превратиться из чего-то ужасающего в нечто волнующее. Все дело в том, как вы тренируете свой мозг реагировать", – заключил он.

Как ранее сообщал УНИАН, эксперты уверяют, что несмотря на ряд громких авиакатастроф в последние месяцы, самолеты по-прежнему остаются самым безопасным видом транспорта.

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