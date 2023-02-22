Бюджетная модель получила задник с имитацией под кожу, а внутри стоит процессор MediaTek Helio G85 и батарея на 5000 мАч.

Китайский техногигант Хiaomi вывел на рынок новый смартфон от своего суббренда Poco – Poco C55. Это бюджетная модель за $115, которую называют "геймерской".

Дизайн – главная фишка новинки. Poco C55 не получила фирменную желтую расцветку Poco Yellow, но выделяется задней панелью с имитацией под кожу.

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Что внутри:

экран 6.71’’, IPS, HD+, 60 Гц;

процессор MediaTek Helio G85;

4+64 или 6+128 ГБ, слот microSD до 1 ТБ;

батарея 5000 мАч, зарядка 10 Вт;

камера 50 + 2 + 5 Мп.

У смартфона также есть защита от пыли и брызг по стандарту, IP52, порт 3,5 мм для проводных наушников, а также Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1. На выбор покупателям будут доступны три цвета корпуса: Cool Blue, Power Black и Forest Green.

Старт продаж – уже 28 февраля. Версию 4+64 ГБ оценили в $115 (4200 грн), а 6+128 ГБ – $135 (5000 грн).

Презентация Redmi A2 и Xiaomi 13 Ultra уже скоро: чем удивят новинки

В ближайшие пару недель ожидается премьера Redmi A2 – преемника самого доступного смартфона Xiaomi. Внешний вид у телефона будет иметь практически неизменный дизайн по сравнению с Redmi A1, зато у него сменится процессор и операционка.

Также Xiaomi в самое ближайшее время собирается представить свой новый флагман с камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. Xiaomi установит в смартфон 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Подобная технология будет впервые внедрена в мобильном телефоне производителя.

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