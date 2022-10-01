Смартфоны седьмого поколения будут продавать по цене как у Pixel 6 на старте.

В следующую пятницу, 7 октября, Google проведет свою осеннюю презентацию, на которой, в том числе представит новые флагманские смартфоны – Pixel 7 и 7 Pro.

Незадолго до официальной презентации, базовая модель была замечена на европейском сайте Amazon по цене 649 евро (~23 500 грн). Это цена за версию с накопителем на 128 ГБ.

Что примечательно, столько же в свое время стоил и базовый Pixel 6 в октябре 2021 на старте, то есть Google, должно быть, решила придерживаться установленного курса и не следовать примеру других производителей, которые на фоне падения курса евро начали поднимать цены на своих гаджеты.

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Ценники на смартфоны седьмого поколения Pixel будут резко контрастировать с политикой Apple, чьи iPhone 14 и 14 Pro в Европе продаются за 1000 евро и 1300 евро соответственно. Более того, если Pixel 7 Pro выйдет в Европе с ценой около 900 евро, как и Pixel 6 Pro, то даже он будет дешевле обычной модели iPhone 14.

Google Pixel 7: что нужно знать

Большая часть характеристик базового Pixel 7 уже известна. Новинка получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, а внутри будет стоять собственный чип Tensor G2 и батарея на 4700 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

У Pixel 7 Pro же будет 6,7-дюймовый экран с разрешением QHD и частотой обновления 120 Гц. В комплекте батарея на 5000 мАч с аналогичной быстрой зарядкой.

Ожидается, что продажи смартфонов стартуют через неделю после презентации, то есть 13 октября. Вместе с ним Google представит и свои первые умные часы – Pixel Watch.

Напомним, ранее журналисты портала Android Authority назвали смартфоны линейки Pixel 6 одними из лучших бюджетных альтернатив iPhone 14. Они выделяются на фоне айфонов необычным дизайном, предлагают крутые фотовозможности и будут получать обновления Android не менее пяти лет.

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