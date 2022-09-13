Ожидается, что презентация нового поколения Google Pixel состоится 6 октября, а полноценные продажи стартуют через неделю, 13 октября.

Компания Google необычным образом решила прорекламировать свои грядущие смартфоны линейки Pixel 7. Поисковый гигант выпустил лимитированную серию чипсов, дизайн которых перекликается с цветами будущих смартфонов.

Об этом сообщает издание 9To5Mac.

Упаковки чипсов выполнены во всех четырех цветовых вариантах будущих флагманов – как Pixel 7, так и Pixel 7 Pro. Снежный сыр" соответствует белому цвету, "ореховый лук" – темно-зеленому, "соленый лимон" – светло-желтому, а "одержимый перец" – черному. При этом внешний вид упаковок напоминает заднюю панель смартфонов Pixel с характерной полосой модуля камеры.

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Особенностью такой оригинальной рекламы является игра слов. Дело в том, что на упаковке написано "Google Original Chips". С одной стороны, это можно перевести, как "оригинальные чипсы Google", а с другой – перевод можно трактовать, как "оригинальные чипы Google", и это уже отсылка к собственным чипам Tensor, созданных специально для своих грядущих смартфонов.

Увы, приобрести столь необычное угощение в магазине не получится. Выпустили их только в Японии в количестве 2000 упаковок.

Ожидается, что презентация нового поколения Google Pixel состоится 6 октября, а полноценные продажи стартуют через неделю, 13 октября. Ожидается, что вместе с ними Google представит и свои первые умные часы – Pixel Watch.

Напомним, ранее журналисты портала Android Authority назвали смартфоны линейки Pixel 6 одними из лучших бюджетных альтернатив iPhone 14. Они выделяются на фоне айфонов необычным дизайном, предлагают крутые фотовозможности и будут получать обновления Android не менее пяти лет.

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