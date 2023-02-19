Представить Xiaomi 13 Ultra должны в марте вместе с младшими Xiaomi 13 для глобального рынка.

В Сети до премьеры показали фото нового флагманского смартфона Xiaomi, который должен выйти под названием Xiaomi 13 Ultra. Также стал известен предполагаемый ценник нового фотофлагмана.

На снимке изображен Xiaomi 13 Ultra в белом цвете и с задником, имитирующим кожу. Также заметен массивный выступ, на котором установлен круглый блок камер, благодаря чему верхняя область устройства кажется более толстой по сравнению с другими моделями.

По данным инсайдеров, Xiaomi установит в смартфон 1-дюймовую основную камеру с переменной диафрагмой. Подобная технология будет впервые внедрена в мобильном телефоне производителя.

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Также сообщается о ценах. Ожидается, что в Китае Xiaomi 13 Ultra будет стоить 8000 юаней, или примерно 42 500 грн за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Это на 1000 юаней дороже предшественника в лице Xiaomi 12S Ultra в такой же конфигурации.

О начинке смартфона информация тоже имеется:

OLED-экран 120 Гц QHD+;

процессор Snapdragon 8 Gen 2;

основная камера Sony IMX989 на 50 Мп с OIS и переменной диафрагмой f/1.6-2.4, еще три сенсора по 50 Мп каждый, передняя камера 32 Мп;

аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной и беспроводной зарядками мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно.

Презентация Xiaomi 13 Ultra должна состояться в марте, а перед этим Xiaomi анонсирует младшие Xiaomi 13 для глобального рынка. Заодно компания покажет еще одну модель в серии – Xiaomi 13 Lite. Это переименованная Xiaomi Civi 2, которую производитель называет своим "самым красивым смартфоном".

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

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