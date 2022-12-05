В лидерах по-прежнему флагманский Xiaomi 12S Ultra.

Разработчики популярного бенмарка AnTuTu обновили ежемесячный рейтинг Android-устройств, которые лучше всего удовлетворяют нужды своих владельцев.

Лидер с прошлого месяца не изменился – топовый камерофон Xiaomi 12S Ultra с рейтингом одобрения 95,65%. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

На втором месте новичок – игровой Honor X40 GT с мощным железом и экраном 144 Гц. Аппаратом довольны 94,81% владельцев. Остальные позиции в топ-10 выглядят так:

Видео дня

Xiaomi Mix Fold 2 — 92,17%;

Nubia Z40S Pro — 91,19%;

Vivo X Fold — 90,4%;

iQOO 10 Pro — 89,65%;

Oppo K10 5G — 89,55%;

Huawei Mate 50 Pro — 88,63%;

Motorola X30 Pro —88,24%;

Honor Magic 3 Ultimate Edition — 87,83%.

Подробней о Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Ultra оснащен 6.7-дюймовым AMOLED-экраном со встроенным сканером пальца, адаптивной частотой обновления экрана от 1 до 120 Гц и разрешением Quad HD+. Внутри – топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

Как уже упоминалось, в этом смартфоне Xiaomi впервые применила новый большой датчик изображения Sony IMX989 оптического формата 1 дюйм разрешением 50 Мп. Однако специалистов DxOMark фотовозможности аппарата не сильно впечатлили. Он уступил даже своему предшественнику – Xiaomi Mi 11 Ultra.

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