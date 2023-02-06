AMOLED-экран, тройная камера и топовый чип от Qualcomm – все это по цене от 199 долларов.

Китайский производитель гаджетов Xiaomi вывел на рынок два новых смартфона от своего суббренда POCO: X5 5G и Poco X5 Pro 5G. Они похожи внешне, но у базовой модели грани закруглены, а у Pro – плоские.

Вместе с тем оба аппарата получили AMOLED-экраны (6.67’’, FHD+, 120 Гц), но у старшей модели лучше процессор и камера, а также более мощная зарядка.

Если говорить о модели X5 Pro подробнее, то ее отличительной особенностью стала 108-мегапиксельная основная камера. Также есть 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль (120°) и 2-мегапиксельная макрокамера. На смартфон можно писать видео 4K/30 fps.

Видео дня

У базового X5 основная камера на 48 Мп дополнена сверхширокоугольным сенсором на 8 Мп (118°) и 2-мегапиксельной камерой для макросъемки.

За работу смартфонов отвечает чип Qualcomm: Snapdragon 695 в Poco X5 5G и Snapdragon 778G в Pro-версии. У модели подешевле батарея на 5000 мАч с зарядкой 33 Вт, а у "прошки" 5000 мАч и зарядка 67 Вт. Обе модели со стереодинамиками, 3.5-мм джеком и NFC.

Продажи новинок Xiaomi по всему миру стартуют в ближайшее время. Poco X5 5G будет продаваться по цене от $249 (~9100 грн) за 6-128 ГБ, а X5 Pro 5G стоит от $299 (~10 500 грн).

"Убийца" флагманов Apple и Samsung от Xiaomi на подходе

А меж тем Xiaomi уже в ближайшее время собирается представить новый флагманский смартфон с камерами Leica. Xiaomi 13 Ultra, как ожидается, покажут в конце февраля-начале марта.

По словам инсайдеров, грядущий флагман получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех". Судя по всему, инженеры Xiaomi пытаются добиться впечатляющих функций с помощью нового зум-объектива.

Также известно, что впервые в смартфонах Xiaomi будет внедрен объектив с переменной диафрагмой. Такая диафрагма позволяет регулировать относительное отверстие объектива.

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