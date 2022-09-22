Премьера Civi 2 запланирована на 27 сентября.

Компания Xiaomi опубликовала несколько тизеров, раскрывающих внешний вид грядущего смартфона Civi 2. Дизайн нового поколения будет отличаться от того, что можно было увидеть в первом Civi и Civi 1S.

Самым заметным изменением станет овальный вырез в экране в духе iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Впрочем, никакой интерактивности здесь не предусмотрено и вырез, судя по всему, будет статичным.

Что касается самого отверстия дисплея, но в нем будут расположены сразу две "фронталки" с разрешением 32 Мп. По бокам от них, над экраном – парные LED-вспышки. Также Civi 2 приписывают тройной основной модуль с главным датчиком на 50 Мп.

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Новый телефон также получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана 120 Гц и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 на новых ядрах Cortex-A. Из других "фишек" – стереодинамики с Dolby Atmos, подэкранный сканер отпечатков пальцев и технология быстрой проводной зарядки Xiaomi мощностью 67 Вт.

Премьера телефона запланирована на 27 сентября. Информации об ориентировочной цене на данный момент нет.

А уже в ноябре 2022 компания представит флагманскую серию Xiaomi 13. Предполагается, что новинки станут одними из первых телефонов на рынке на базе Snapdragon 8 Gen 2, а выйдут они из коробки с MIUI 14 на базе Android 13.

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