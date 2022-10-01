При этом полностью "забрасывать" их китайский производитель тоже не станет.

Xiaomi сегодня сообщила о том, что с 31 октября сразу несколько смартфонов компании в рамках суббренда Redmi перестанут получать внутренние бета-версии прошивки MIUI.

В число "счастливчиков" вошли популярные Redmi Note 10, Redmi Note 11 5G и Redmi Note 11E Pro. Из свежего заявления производителя следует, что эти три модели 100% будут лишены возможности обновиться до грядущей MIUI 14 на базе Android 13.

При этом полностью "забрасывать" их китайский производитель тоже не станет. Отмечается что обновления для них будут выходить еще долго.

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Также Xiaomi напомнила, что с 31 октября будет прекращен выпуск публичных бета-версий MIUI для восьми других моделей: Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 4G, Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition и Redmi Note 9.

Коротко об Android 13

В Android 13 разработчики сделали акцент на конфиденциальности и улучшения дизайна. Например, иконки сторонних приложений теперь подстраиваются под цвет обоев, а все приложения отныне будут требовать ваше разрешение на отправку уведомлений – по умолчанию они выключены.

Также внедрили настройку языков для каждого приложения и обновленный медиаплеер, дизайн которого адаптируется к музыке или подкасту. Еще добавили поддержку Bluetooth Low Energy и пространственного аудио.

Операционная система Android 13 уже доступна для владельцев смартфонов Pixel 4 и новее. Параллельно Xiaomi начала распространять среди своих пользователей обновление MIUI 13.1 на базе новой ОС.

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