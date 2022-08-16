Смартфоны Google Pixel уже начали получать новую ОС.

Компания Google на месяц раньше, чем предполагалось начала распространять стабильную версию операционки Android 13.

Стабильную версию уже могут установить владельцы смартфонов Pixel 4 и новее. Апдейт для флагманских смартфонов других производителей, как говорится в блоге Googe, выйдет до конца текущего года.

В Android 13 разработчики сделали акцент на конфиденциальности и улучшения дизайна. Например, иконки сторонних приложений теперь подстраиваются под цвет обоев, а все приложения отныне будут требовать пользовательское разрешение на отправку уведомлений – по умолчанию они выключены.

Также появились настройки языков для каждого приложения и обновленный медиаплеер, внешний вид которого адаптируется к музыке или подкасту. Еще добавили поддержку Bluetooth Low Energy и пространственного аудио.

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Также мы писали об удобном способе переноса данных c iPhone на Android-смартфон. Все, что для этого нужно – подключить устройства друг к другу по Wi-Fi.

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