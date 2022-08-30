Всего обновление получат более 40 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.

Китайская компания Xiaomi начала распространять среди своих пользователей обновление MIUI 13.1 на базе операционной системе Android 13.

Отмечается, что первыми смартфонами на новой оболочке и версии Android стали устройства линейки Xiaomi 12, передает портал Xiaomiui.

И вот тут начинается небольшая путаница. Одни смартфоны получают MIUI 13.1 на базе новейшего Android 13 – как правило, это флагманы бренда. Остальные же, бюджетники и середняки, поставляются с предустановленной оболочкой MIUI 13.1 на базе Android 12. – т.е. без изменения основной операционки.

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Более того, точного списка, каким девайса полагается новая или старая версия Android, в открытом доступе нет. Узнать это пользователи смогут уже по факту установки прошивки на свой смартфон. Всего, по данным Xiaomiui, обновление получат более 40 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.

Вот полный перечень, который приводит источник:

Xiaomi Mix Fold 2;

Xiaomi Mix Fold;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;

Redmi 10X;

Redmi 10X 5G;

Redmi K30 Ultra;

Xiaomi 10 Ultra;

Redmi K30S Ultra;

Xiaomi Mi 10T;

Redmi 9T;

Xiaomi Mi 10T Lite;

Xiaomi Mi 10i;

Redmi Note 9 Pro 5G;

Redmi Note 9T;

Redmi Note 9 5G;

Xiaomi Mi 11;

Redmi K40;

Poco F3;

Xiaomi Mi 11X;

Redmi K40 Pro;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G;

Xiaomi Mi 10S;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G;

Xiaomi 12X;

Redmi K40 Gaming;

Poco F3 GT;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Poco F4 GT;

Redmi K40S;

Poco F4;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Ultra.

В Android 13 разработчики сделали акцент на конфиденциальности и улучшения дизайна. Например, иконки сторонних приложений теперь подстраиваются под цвет обоев, а все приложения отныне будут требовать ваше разрешение на отправку уведомлений – по умолчанию они выключены.

Также появились настройки языков для каждого приложения и обновленный медиаплеер, внешний вид которого адаптируется к музыке или подкасту. Еще добавили поддержку Bluetooth Low Energy и пространственного аудио.

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