Китайская компания Xiaomi начала распространять среди своих пользователей обновление MIUI 13.1 на базе операционной системе Android 13.
Отмечается, что первыми смартфонами на новой оболочке и версии Android стали устройства линейки Xiaomi 12, передает портал Xiaomiui.
И вот тут начинается небольшая путаница. Одни смартфоны получают MIUI 13.1 на базе новейшего Android 13 – как правило, это флагманы бренда. Остальные же, бюджетники и середняки, поставляются с предустановленной оболочкой MIUI 13.1 на базе Android 12. – т.е. без изменения основной операционки.
Более того, точного списка, каким девайса полагается новая или старая версия Android, в открытом доступе нет. Узнать это пользователи смогут уже по факту установки прошивки на свой смартфон. Всего, по данным Xiaomiui, обновление получат более 40 смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco.
Вот полный перечень, который приводит источник:
- Xiaomi Mix Fold 2;
- Xiaomi Mix Fold;
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4;
- Redmi 10X;
- Redmi 10X 5G;
- Redmi K30 Ultra;
- Xiaomi 10 Ultra;
- Redmi K30S Ultra;
- Xiaomi Mi 10T;
- Redmi 9T;
- Xiaomi Mi 10T Lite;
- Xiaomi Mi 10i;
- Redmi Note 9 Pro 5G;
- Redmi Note 9T;
- Redmi Note 9 5G;
- Xiaomi Mi 11;
- Redmi K40;
- Poco F3;
- Xiaomi Mi 11X;
- Redmi K40 Pro;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G;
- Xiaomi Mi 10S;
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mix 4;
- Xiaomi Pad 5;
- Xiaomi Pad 5 Pro;
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G;
- Xiaomi 12X;
- Redmi K40 Gaming;
- Poco F3 GT;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Redmi K50 Gaming;
- Poco F4 GT;
- Redmi K40S;
- Poco F4;
- Redmi K50;
- Redmi K50 Pro;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Ultra.
В Android 13 разработчики сделали акцент на конфиденциальности и улучшения дизайна. Например, иконки сторонних приложений теперь подстраиваются под цвет обоев, а все приложения отныне будут требовать ваше разрешение на отправку уведомлений – по умолчанию они выключены.
Также появились настройки языков для каждого приложения и обновленный медиаплеер, внешний вид которого адаптируется к музыке или подкасту. Еще добавили поддержку Bluetooth Low Energy и пространственного аудио.
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