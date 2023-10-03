Windows 11 никак не может добиться всеобщей народной любви, даже несмотря на то, что "десятка" больше не будет получать новых функций.

Аналитическое агентство StatCounter обнародовало данные о доле различных версий Windows. Там сказано, что по состоянию на октябрь 2023 и ровно два года со своего запуска Windows 11 установлена только на 23,61% компьютерах.

На сегодня Windows 11 является 2-й по популярности операционной системой от Microsoft. Наиболее распространена Windows 10 – ее используют на более чем 71% компьютеров.

Что касается Украины, то здесь ситуация для Windows 11 еще плачевней. Она установлена только на 12,04% компьютерах, в то время, как на "старичка" Windows 7 приходится доля в 10,84%.

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Как видно, украинцы не спешат переходить на Windows 11, даже несмотря то, что Microsoft недавно объявила о прекращении выпуска крупных обновлений для "десятки". Впрочем, полностью поддержка системы закончится только в 2025 году.

Также, как уже известно, с 1 января 2024 года Steam официально прекратит поддержку Windows 7 и 8. Таким образом сервис Valve сможет нормально запускаться только на Windows 10 и выше.

А меж тем уже в следующем году состоится выход Windows 12. Известно, что помимо обычной версии, будет выпущена и Lite-версия, предназначенная для устройств со слабым "железом". Поэтому можно ожидать, что следующая версия Windows запустится у всех.

Также есть данные, что акцент в Windows 12 будет сделан на искусственном интеллекте, а в плане дизайна она будет больше похожа на MacOS. Также Microsoft оптимизирует систему для ARM-процессоров.

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